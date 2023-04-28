Арест грозит жителю Уральска за попытку легализовать авто по поддельным номерам

Житель Уральска пытался легализовать ввезенную из-за границы автомашину, используя поддельные документы, сообщает Zakon.kz.

Нарушение полицейские выявили 25 апреля. В этот день мужчина пришел в спецавтоЦОН для постановки на казахстанский учет автомобиля Toyota Camry. Выяснилось, что водитель принес поддельные документы и хотел с помощью них легализовать автомобиль. Машину изъяли и отправили на штрафстоянку, передает Мой город.

"Факт подделки заключения эксперта криминалиста выявил старший госавтоинспектор управления административной полиции. При изучении поступивших со СпецЦОНа документов на утверждение легализации Toyota Camry с российским учётом у него вызвало подозрение прохождение осмотра криминалиста и дата регистрации данной автомашины в России в ноябре 2022 года, так как машину пытались легализовать экстерриториальным способом в ВКО. Через базы МВД РК было выяснено, что предоставленное заключение эксперта является поддельным, так как криминалист с указанной в заключении фамилией не существует". Пресс-служба департамента полиции ЗКО

Мужчине грозит до 40 суток ареста за использование поддельных документов. В полиции начали досудебное расследование по статье 385 уголовного кодекса, "Использование заведомо подложного документа".

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