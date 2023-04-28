КНБ провел оперативно-тактическое учение "Найза-антитеррор-2023"

На полевом учебном центре "Ақтас" в Шымкенте 27 апреля провели республиканское оперативно-тактическое учение "Найза-антитеррор-2023". Оно нацелено на повышение боеготовности силовых структур к реагированию на различные террористические проявления, сообщает Zakon.kz.

По замыслу учения поэтапно были продемонстрированы силы и навыки деятельности спецподразделений силовых структур по проведению антитеррористических операций. Обеспечена интеграция Сил специальных операций и Пограничной службы в систему реагирования на акты терроризма.

Фото: КНБ

Спецподразделением "Беркут" Национальной гвардии в условиях, приближенных к боевым, отработаны силовые методы обезвреживания террористической группы в населенном пункте.



В свою очередь силами специальных операций МО и Управлением специального назначения ПС КНБ продемонстрированы мероприятия по нейтрализации террористов в приграничье, а также недопущению попыток прорыва Государственной границы.

Фото: КНБ

Службой специального назначения "А" КНБ и отрядом специального назначения "Сункар" МВД проведена учебная спецоперация по освобождению заложников в административном здании.



Повышена боевая слаженность действий республиканских и местных подразделений специального назначения. Закреплены практические навыки членов Шымкентского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом к реагированию на террористические проявления.

Фото: КНБ

По завершении учения продемонстрирована выставка вооружения и техники силовых ведомств.



Кроме этого, под эгидой Антитеррористического центра РК впервые для представителей масс-медиа проведен семинар-тренинг с отработкой навыков освещения в СМИ событий в "горячих" точках, а также соблюдения мер безопасности в зоне антитеррористической операции.

Фото: КНБ

По окончании учений проведено заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, на котором дана оценка проведенным мероприятиям. Выработаны дополнительные меры по повышению слаженности действий спецподразделений силовых структур, а также степени их готовности к своевременному отражению террористических угроз.

Фото: КНБ

В учении приняли участие спецподразделения Комитета национальной безопасности, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны, Национальной гвардии и Пограничной службы КНБ.

Ранее в КНБ назвали города, лидирующие в производстве и сбыте наркотиков.

