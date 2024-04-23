В КНДР провели первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку
Фото: ЦТАК
Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что КНДР 22 апреля провела первые комплексные тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара с применением реактивных систем залпового огня калибра 600 мм, передает Zakon.kz.
Как пишет ЦТАК учениями руководил лидер государства Ким Чен Ын.
В манёврах была задействована система "Курок ядерного оружия" - система комплексного контроля над ядерным оружием.
В ходе учений военнослужащие поразили цель, расположенную на острове на расстоянии 352 км.
Ранее запущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript