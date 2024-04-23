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В КНДР провели первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку

В КНДР провели первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 05:49 Фото: ЦТАК
Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что КНДР 22 апреля провела первые комплексные тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара с применением реактивных систем залпового огня калибра 600 мм, передает Zakon.kz.

Как пишет ЦТАК учениями руководил лидер государства Ким Чен Ын.

В манёврах была задействована система "Курок ядерного оружия" - система комплексного контроля над ядерным оружием.

В ходе учений военнослужащие поразили цель, расположенную на острове на расстоянии 352 км.

Ранее запущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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