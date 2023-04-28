Скончалась супруга Олжаса Сулейменова
Фото: pixabay
28 апреля журналист Бигельды Габдуллин сообщил о смерти Маргариты Сулейменовой – жены основателя общественного антиядерного движения "Невада-Семипалатинск" Олжаса Сулейменова, сообщает Zakon.kz.
О трагедии Габдуллин написал на странице в Facebook.
"На 87-ом году жизни ушла из жизни Маргарита Владимировна - супруга Олжаса Омаровича Сулейменова", – сказано в сообщении.
18 мая известному казахстанскому поэту и общественно-политическому деятелю исполнится 87 лет.
В январе 2021 года Олжас Сулейменов и его супруга Маргарита Владимировна переболели коронавирусом.
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