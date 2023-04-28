Скончалась супруга Олжаса Сулейменова

28 апреля журналист Бигельды Габдуллин сообщил о смерти Маргариты Сулейменовой – жены основателя общественного антиядерного движения "Невада-Семипалатинск" Олжаса Сулейменова, сообщает Zakon.kz.

О трагедии Габдуллин написал на странице в Facebook.

"На 87-ом году жизни ушла из жизни Маргарита Владимировна - супруга Олжаса Омаровича Сулейменова", – сказано в сообщении.

18 мая известному казахстанскому поэту и общественно-политическому деятелю исполнится 87 лет.

В январе 2021 года Олжас Сулейменов и его супруга Маргарита Владимировна переболели коронавирусом.