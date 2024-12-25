Презентована книга "Кантар-22": неудавшийся государственный переворот и пробуждение нации"

В Казахстане прошла презентация книги журналиста, публициста и писателя Бигельды Габдуллина о январских событиях, сообщает Zakon.kz.

Автор книги поделился своими ощущениями, что "у писателя довольно печальная профессия".

"Ночами он работает над книгой и так изо дня в день. И только выход книги приносит ему радость и удовлетворение. На самом деле, издание книги для него сравнимо с рождением ребенка. Сегодня у меня был радостный день. И этой радостью я поделился со своими коллегами, друзьями. На презентацию моей новой книги "Кантар-22": неудавшийся государственный переворот и пробуждение нации" пришло немало народа – более 50 человек. Это писатели, общественные деятели и друзья", – написал Бигельды Габдуллин в Facebook.

Он также отметил, что среди гостей презентации были такие известные люди, как Алия Бопежанова, Раушан Буркибаева-Нукенова, Юрий Серебрянский, Умит Тажкен, Маруана Хамзакызы, Ержан Жумагулов, Бекнур Кисиков, Канат Серикпаев, Динмухамед Табылды, Андрей Чеботарев, Кенже Татиля, Александр Краснер, Жанна Кыдырали, Сауле Исабаева, Кулимхан Хасенова, Бахыт Удербеков, Толеген Аубакиров, Даулет Чункунов и другие, корреспонденты различных телеканалов, газет и сайтов.

"Я поведал о мотивах написания книги, о ключевых идеях работы, о том, как я собирал материал для написания книги. Пришлось отвечать на многие вопросы гостей. Словом, презентация прошла не скучно", – поделился автор.

В январе 2022 года массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ в городах Казахстана переросли в беспорядки. Президент создал правительственную комиссию, которая приняла решение снизить цену на газ. Тем не менее протесты продолжились. Новости о беспорядках и их последствиях собраны здесь.