Жена Ислама Каримова восхитила фанатов внучки

Накануне, 27 апреля 2023 года, Марьям Тилляева – внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова – опубликовала в соцсети новое фото. На нем она позирует с бабушкой Татьяной Каримовой, сообщает Zakon.kz.

Судя по фотографиям, которыми Марьям делилась в Instagram-Stories, они с бабушкой были на свадьбе брата.

Фото: Instagram/mashatilly

Для совместного снимка с бабушкой Тилляева выделила отдельный пост на своей странице в Instagram. При этом фото она подписала лаконично – поставила два смайлика в виде сердца, которые отличались лишь цветами. Цвета, кстати, соответствовали их нарядам на фото: Марьям для торжества выбрала серое платье, а бабушка – черное.

Фолловеры восхитились красотой внучки и бабушки, и отметили, что Татьяна Акбаровна помолодела:

"Красавицы!"

"Первая леди",



"Не бабуля, а девчуля",



"Великолепная женщина",

"Первая леди Узбекистана!"

"Татьяна Акбаровна – прелесть",

"Маша, она похожа на Елизавету",

"Помолодела Татьяна Акбаровна",



"Леди моего любимого президента",

"Первая леди! Внучка вся в бабушку",

"Самая утонченная и статная первая леди",

"Обаятельная Татьяна Акбаровна – настоящая леди",

"Восхищаюсь этой леди! С каждым годом все прекраснее и утонченнее",

"Воспитала прекрасных леди своих дочерей и внучек. Восхищаюсь Вами",



"Крепкого здоровья твоей бабушке, все равно она первая леди Узбекистана",

"Какая красивая и какой взгляд! Татьяна Акбаровна, я восхищаюсь Вами. Очень хотелось бы с вами просто посидеть, попить чай".

Также фанаты Марьям пожелали здоровья и долгих лет жизни Татьяне Каримовой:

"Здоровье и счастья вам!"



"Долгих лет жизни Татьяне Акбаровне",

"Татьяна хола как всегда простая и без грима, просто прелесть, долгих лет жизни ей",

"Татьяна Акбаровна – красавица. Пусть Аллах даст ей длинную жизнь. Мы ее любим",

"Каждый раз смотрю на Татьяну Акбаровну и каждый раз убеждаюсь, не зря выбрал Ислам Каримов именно эту женщину. Светлая, умная, скромная женщина! Дай Аллах ей долгих лет жизни".

Кроме того, внучка Ислама Каримова рассказала, что у бабушки есть страница в Instagram.

Фото: Instagram/mashatilly

Новость по теме Внучка Ислама Каримова опубликовала фото с бабушкой

11 апреля 2023 года внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова порадовала поклонников в Instagram серией снимков, в которых она предстала в купальнике. Пост Марьям Тилляевой вызвал бурю эмоций у фолловеров и разделил их на два лагеря.