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Жена Ислама Каримова восхитила фанатов внучки

Жена Ислама Каримова восхитила фанатов внучки Фото: Instagram/tatyana_karimova.uz
Накануне, 27 апреля 2023 года, Марьям Тилляева – внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова – опубликовала в соцсети новое фото. На нем она позирует с бабушкой Татьяной Каримовой, сообщает Zakon.kz.

Судя по фотографиям, которыми Марьям делилась в Instagram-Stories, они с бабушкой были на свадьбе брата.

Жена Ислама Каримова восхитила фанатов внучки

Фото: Instagram/mashatilly

Для совместного снимка с бабушкой Тилляева выделила отдельный пост на своей странице в Instagram. При этом фото она подписала лаконично – поставила два смайлика в виде сердца, которые отличались лишь цветами. Цвета, кстати, соответствовали их нарядам на фото: Марьям для торжества выбрала серое платье, а бабушка – черное.

Фолловеры восхитились красотой внучки и бабушки, и отметили, что Татьяна Акбаровна помолодела:

  • "Красавицы!"
  • "Первая леди",
  • "Не бабуля, а девчуля",
  • "Великолепная женщина",
  • "Первая леди Узбекистана!"
  • "Татьяна Акбаровна – прелесть",
  • "Маша, она похожа на Елизавету",
  • "Помолодела Татьяна Акбаровна",
  • "Леди моего любимого президента",
  • "Первая леди! Внучка вся в бабушку",
  • "Самая утонченная и статная первая леди",
  • "Обаятельная Татьяна Акбаровна – настоящая леди",
  • "Восхищаюсь этой леди! С каждым годом все прекраснее и утонченнее",
  • "Воспитала прекрасных леди своих дочерей и внучек. Восхищаюсь Вами",
  • "Крепкого здоровья твоей бабушке, все равно она первая леди Узбекистана",
  • "Какая красивая и какой взгляд! Татьяна Акбаровна, я восхищаюсь Вами. Очень хотелось бы с вами просто посидеть, попить чай".

Также фанаты Марьям пожелали здоровья и долгих лет жизни Татьяне Каримовой:

  • "Здоровье и счастья вам!"
  • "Долгих лет жизни Татьяне Акбаровне",
  • "Татьяна хола как всегда простая и без грима, просто прелесть, долгих лет жизни ей",
  • "Татьяна Акбаровна – красавица. Пусть Аллах даст ей длинную жизнь. Мы ее любим",
  • "Каждый раз смотрю на Татьяну Акбаровну и каждый раз убеждаюсь, не зря выбрал Ислам Каримов именно эту женщину. Светлая, умная, скромная женщина! Дай Аллах ей долгих лет жизни".

Кроме того, внучка Ислама Каримова рассказала, что у бабушки есть страница в Instagram.

Жена Ислама Каримова восхитила фанатов внучки

Фото: Instagram/mashatilly

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Внучка Ислама Каримова опубликовала фото с бабушкой

11 апреля 2023 года внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова порадовала поклонников в Instagram серией снимков, в которых она предстала в купальнике. Пост Марьям Тилляевой вызвал бурю эмоций у фолловеров и разделил их на два лагеря.

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