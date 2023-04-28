Жена Ислама Каримова восхитила фанатов внучки
Судя по фотографиям, которыми Марьям делилась в Instagram-Stories, они с бабушкой были на свадьбе брата.
Фото: Instagram/mashatilly
Для совместного снимка с бабушкой Тилляева выделила отдельный пост на своей странице в Instagram. При этом фото она подписала лаконично – поставила два смайлика в виде сердца, которые отличались лишь цветами. Цвета, кстати, соответствовали их нарядам на фото: Марьям для торжества выбрала серое платье, а бабушка – черное.
Фолловеры восхитились красотой внучки и бабушки, и отметили, что Татьяна Акбаровна помолодела:
- "Красавицы!"
- "Первая леди",
- "Не бабуля, а девчуля",
- "Великолепная женщина",
- "Первая леди Узбекистана!"
- "Татьяна Акбаровна – прелесть",
- "Маша, она похожа на Елизавету",
- "Помолодела Татьяна Акбаровна",
- "Леди моего любимого президента",
- "Первая леди! Внучка вся в бабушку",
- "Самая утонченная и статная первая леди",
- "Обаятельная Татьяна Акбаровна – настоящая леди",
- "Восхищаюсь этой леди! С каждым годом все прекраснее и утонченнее",
- "Воспитала прекрасных леди своих дочерей и внучек. Восхищаюсь Вами",
- "Крепкого здоровья твоей бабушке, все равно она первая леди Узбекистана",
- "Какая красивая и какой взгляд! Татьяна Акбаровна, я восхищаюсь Вами. Очень хотелось бы с вами просто посидеть, попить чай".
Также фанаты Марьям пожелали здоровья и долгих лет жизни Татьяне Каримовой:
- "Здоровье и счастья вам!"
- "Долгих лет жизни Татьяне Акбаровне",
- "Татьяна хола как всегда простая и без грима, просто прелесть, долгих лет жизни ей",
- "Татьяна Акбаровна – красавица. Пусть Аллах даст ей длинную жизнь. Мы ее любим",
- "Каждый раз смотрю на Татьяну Акбаровну и каждый раз убеждаюсь, не зря выбрал Ислам Каримов именно эту женщину. Светлая, умная, скромная женщина! Дай Аллах ей долгих лет жизни".
Кроме того, внучка Ислама Каримова рассказала, что у бабушки есть страница в Instagram.
Фото: Instagram/mashatilly
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11 апреля 2023 года внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова порадовала поклонников в Instagram серией снимков, в которых она предстала в купальнике. Пост Марьям Тилляевой вызвал бурю эмоций у фолловеров и разделил их на два лагеря.