Фанаты окружили Димаша Кудайбергена в Ереване

Казахстанский артист Димаш Кудайберген прилетел в Армению. 28 апреля он опубликовал видео с аэропорта и поделился видео со встречи с поклонниками, сообщает Zakon.kz.

"Мы благополучно прибыли в Армению. Увидимся на концерте", – написал певец на странице в Instagram.

На кадрах артист выходит из аэропорта, где его встречают восторженные поклонники с цветами.

Комментаторы отметили, что с нетерпением ждут концерта и пожелали удачи исполнителю.

26 апреля сообщалось, что Димаш Кудайберген сделал первый ход в 12 партии за шахматную корону.