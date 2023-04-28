Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Акорда опубликовала анонс предстоящих мероприятий с участием Токаева

Акорда опубликовала анонс предстоящих мероприятий с участием Токаева Фото: akorda.kz
Пресс-служба президента Казахстана 28 апреля 2023 года поделилась анонсом предстоящих мероприятий с участием Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Согласно анонсу, опубликованному в Telegram-канале Акорды2 мая президент примет министра-делегата по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Франции, сопредседателя Казахстанско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бешта.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева во Францию в ноябре прошлого года.

3 мая глава государства примет президента ФИФА Джанни Инфантино, а 3-4 мая по приглашению Касым-Жомарта Токаева Астану с государственным визитом посетит президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Главы государств в рамках переговоров в узком и расширенном составах рассмотрят перспективы дальнейшего укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.

А 5 мая с участием президента – Верховного главнокомандующего Касым-Жомарта Токаева состоится Всеармейское совещание, в ходе которого будут рассмотрены вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.

Читайте также

В Казахстане работают более 14,4 тыс. иностранцев по разрешениям

Жены горняков посетили рабочие места на шахте АО "АрселорМиттал Темиртау"

КНБ провел оперативно-тактическое учение "Найза-антитеррор-2023"

Динара Халдарова
FIFA ФИФА Рахмон Эмомали Токаев Касым-Жомарт Казахстан Таджикистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
На один город меньше станет в Павлодарской области
На один город меньше станет в Павлодарской области
Новый сквер появится на месте снесенных домов в Алматы
Новый сквер появится на месте снесенных домов в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления