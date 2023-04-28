Акорда опубликовала анонс предстоящих мероприятий с участием Токаева

Пресс-служба президента Казахстана 28 апреля 2023 года поделилась анонсом предстоящих мероприятий с участием Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Согласно анонсу, опубликованному в Telegram-канале Акорды, 2 мая президент примет министра-делегата по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Франции, сопредседателя Казахстанско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бешта.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева во Францию в ноябре прошлого года.

3 мая глава государства примет президента ФИФА Джанни Инфантино, а 3-4 мая по приглашению Касым-Жомарта Токаева Астану с государственным визитом посетит президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Главы государств в рамках переговоров в узком и расширенном составах рассмотрят перспективы дальнейшего укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.

А 5 мая с участием президента – Верховного главнокомандующего Касым-Жомарта Токаева состоится Всеармейское совещание, в ходе которого будут рассмотрены вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.