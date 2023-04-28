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Как отремонтировать многоэтажный дом в Алматы за счет бюджета

Как отремонтировать многоэтажный дом в Алматы за счет бюджета Фото: акимат Алматы
Отремонтировать крышу, фасад многоэтажного дома или лифты могут жители Алматы. Для этого необходимо подать заявку от дома на участие в городской программе модернизации ЖКХ, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, благодаря программе жильцы могут провести капитальный ремонт, замену кровли, инженерных и электросетей, ремонт подъезда и др., своей многоэтажки.

Средства выделяются из бюджета беспроцентно на возвратной основе в срок от 8 до 15 лет.

Как отметили в акимате, за 2011-2022 годы в рамках программы отремонтировали 965 многоэтажек. В очереди на текущий год – 100 многоквартирных домов.

"Для участия в программе собственники квартир на собрании принимают решение о проведении ремонта. После чего направляют протокол и заявку оператору программы – ТОО "Алматы Тұрғын үй", – говорится в сообщении акимата. 

Телефоны для консультаций:

  • ТОО "Алматы Тұрғын үй".: +7 (727) 390-22-09.
  • КГУ "Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы": +7 (727) 225- 14-31

Ранее стало известно, что со 2 мая в Алматы начнется запись детей в бесплатные секции и кружки.

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Анастасия Стативкина
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