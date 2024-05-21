Пожар разгорелся в многоэтажном жилом доме в Алматы

Вечером 21 мая очевидцы сняли на видео пожар в многоэтажном жилом доме в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что к дому подъехали шесть пожарных машин.





Редакция Zakon.kz запросила комментарий в пресс-службе ДЧС города.





"Поступило сообщение о том, что в Алмалинском районе в жилом комплексе Алтын Булак – 2, ул. Брусиловского, 167, блок пять идет дым из квартиры на втором этаже 18-этажного жилого дома. На место выехали пожарные. Предварительная площадь пожара составляет 25 кв. м", – рассказали в пресс-службе департамента.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в сварочном цехе в Таразе.