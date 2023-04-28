Устроили хаос на дороге: водителей наказали в Алматы
Фото: polisia.kz
В Алматы автолюбители создали опасность на дороге. О серьезных нарушениях правил дорожного движения стало известно из соцсетей. Полиция отреагировала на видео, сообщает Zakon.kz.
Водители ехали задним ходом и без номеров, создавали аварийную ситуацию.
Фигуранты привлечены к ответственности по признакам правонарушений, предусмотренных:
- ч. 2 ст. 590 КоАП РК “Управление ТС без государственного регистрационного номерного знака”;
- ч. 1 ст. 600 КоАП РК “Создание аварийной ситуации”;
- ч. 2 ст. 595 КоАП РК “Движение задним ходом”;
- ч. 1 ст. 595 КоАП РК “Нарушение правил маневрирования”;
- ч. 1 ст. 593 КоАП РК “Нарушение правил перевозки пассажиров”.
Ранее в полиции сообщили, что массовая драка произошла в Алматы.
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