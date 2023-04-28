Устроили хаос на дороге: водителей наказали в Алматы

Фото: polisia.kz

В Алматы автолюбители создали опасность на дороге. О серьезных нарушениях правил дорожного движения стало известно из соцсетей. Полиция отреагировала на видео, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: