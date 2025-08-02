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Общество

Лайки закончились штрафами: в Алматы наказали звезд ночных дорог

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 10:31 Фото: Zakon.kz
Полицейские в Алматы нашли и наказали героев вирусного видео с грубыми нарушениями Правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города уточнили, что нарушители сами же в социальных сетях разместили видеозапись, на которой зафиксированы опасные маневры и демонстративное игнорирование ПДД.

Среди нарушений:

  • резкие перестроения без сигналов,
  • выезд на встречную полосу,
  • пренебрежение мерами безопасности и элементарными нормами уважения к другим участникам движения.
"Все причастные водители и пассажиры установлены и доставлены в полицию. Транспортные средства водворены на специализированную стоянку".Пресс-служба ДП Алматы

По каждому факту, как уточнили в ведомстве, проведено разбирательство, в результате которого нарушителям вменены соответствующие правонарушения с учетом всех обстоятельств.

"Когда профилактика не помогает, мы применяем весь арсенал административного воздействия. Грубое поведение на дороге недопустимо".Начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев

Ранее стражи порядка в Алматы предупредили и уточнили, что продолжают вести разъяснительную работу по запрету закрытия лица в общественных местах.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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