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Следите за детьми: администрация зоопарка Алматы обратилась к посетителям

Следите за детьми: зоопарк Алматы обратился к посетителям Фото: pixabay
Алматинцев радует погода. Многие отправляются с семьями в зоопарк. Из-за роста посетителей увеличивается и количество нарушений правил поведения, сообщает Zakon.kz.

Представители зоопарка отмечают, что многие гости зоопарка забывают обо всем, едва зайдя в ворота.

Прежде всего, как сказано в обращении, "хотим напомнить, чтобы родители следили за своими детьми во избежание инцидентов".

"Нельзя ставить своих детей за ограждения и, тем более, перелезать туда самим. Сажать своих чад на заборы тоже запрещено. Не просовывайте пальцы через прутья! Также не кормите животных, поскольку у каждого из них свой, четко разработанный рацион". Пресс-служба Алматинского зоопарка

Кроме того, чипсы, поп-корн и другие человеческие вкусняшки, "заботливо" закинутые в вольер, могут вызвать серьезные проблемы с пищеварением и даже привести к летальному исходу.

"Не нужно нервировать животных, стуча по стеклу или издавая громкие звуки. Также запрещено появляться на территории зоопарка в нетрезвом состоянии и распивать спиртные напитки в самом зоопарке".Пресс-служба Алматинского зоопарка

Соблюдая все эти правила, вы сделаете свой отдых не только приятным, но и безопасным как для самих себя, так и для питомцев.

11 апреля скончался старейший житель Алматинского зоопарка – абессинский рогатый ворон. Старожилу зоопарка было более 50 лет.

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