Животные могут погибнуть: зоопарк Алматы обратился к посетителям

20 июля 2025 года специалисты зоопарка Алматы подготовили большой ролик с важной темой. В кадре сотрудник призывает посетителей и гостей парка не кормить животных. Попытка угостить животное – не доброта, а вред, сообщает Zakon.kz.

В начале видео специалист уточняет, что специально подошла к вольеру европейских ланей, потому что именно там чаще всего встречают нарушителей.

"На их вольерах закреплены таблички, где на трех языках написан запрет по кормлению. Мы это делаем не потому, что нам жалко. Поверьте, у животных в зоопарке очень правильный рацион. Просто многие продукты, которые приносят посетители питомцам, являются потенциально опасными. Например, для ланей приносят капусту, морковку, яблоки. Но они не подходят им", – говорится в публикации.

Тем более когда угощают малышей капустой, можно нанести им непоправимый вред:

"К тому же у этих животных отсутствуют точки насыщения. И животные будут кушать, пока им дают. У копытных животных подобные проблемы могут привести к гибели".

Также не рекомендуют кормить сурикатов и тапиров. Все дело в безопасности.

"Но все-таки некоторых животных можно кормить. Потому что в основном это крупные животные, и кормят их специализированным угощением под присмотров сотрудника. Например, жирафов кормят сушеными веточками. Переесть такого продукта животные не смогут". Пресс-служба зоопарка Алматы

К сожалению, не все гости пытаются угостить вкусным и полезным.

"Чаще всего это чипсы, кукурузные палочки, которые категорически запрещены. Это продукты наносят вред и приводят к различным заболеваниям. Если вы хотите покормить животных – это надо делать в специальное время под присмотром сотрудника. Самостоятельно кормить нельзя. Мы не можем контролировать, сколько и чем кормили наших животных. Попытка угостить животное – не доброта, а вред". Пресс-служба зоопарка Алматы

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