В Павлодаре розничные торговцы не хотят принимать мобильные платежи

В Павлодаре в небольших торговых отделах и "магазинах у дома" участились просьбы к покупателям платить наличными, но чеки не выдают. Иногда предлагают за это скидку на товар. Корреспонденту Zakon.kz владельцы точек рассказали, почему они так делают.

Выяснилось, что проблема в налоговом законодательстве. Принимая исключительно наличные, продавцы могут снизить показатель собственного годового оборота, что существенно облегчает им жизнь, позволяя платить налоги в более щадящем режиме. Это и есть тот самый "уход в тень", о котором постоянно твердят эксперты.



"Микро- и малый бизнес в основном работает в специальном налоговом режиме на основе упрощенной декларации. 1 января 2023 года закончились "налоговые каникулы", платим 3% в бюджет. Еще выявились проблемные моменты, которые сводят наш доход на "нет" и вынуждают иногда переходить на наличный расчет, чтобы остаться на плаву", – говорит хозяйка торговой точки Марина.

Она упомянула, что снизился лимит оборота, который дает право работать в упрощенке и был удобен как раз мелкому бизнесу. А при нынешней инфляции номинальный оборот автоматически растет. Фактически бизнес не развивается, но за определенные законом рамки выходит из-за роста цен.

С ней согласен индивидуальный предприниматель, владелец "магазина у дома" Куат. По его словам, при низкой маржинальности такого бизнеса налоги и прочие расходы и так сводят собственный доход практически к нулю.

"Если уйду в другой налоговый режим, то придется платить НДС, вести учет, нанимать бухгалтера, а это лишние расходы, которые не потяну. Пока разрабатывается новый Налоговый кодекс, просьба учесть пожелание от малых предпринимателей "на упрощенке" – снизьте налог, посодействуйте в уменьшении банковских тарифов, порог по НДС повысьте, позвольте нам не существовать, а развиваться", – говорит собеседник.

В настоящее время в Казахстане продлен мораторий на проверки малого бизнеса. Для этого требуются заявления от граждан. В Комитете государственных доходов, куда мы отправили вопросы от предпринимателей, привели статистику: с начала года и по 25 апреля в КГД зафиксировано 544 обращения, связанных с нарушениями применения ККМ или POS-терминалов.

По вопросу о снижении цен на услуги эквайринга отметили, что сейчас в Казахстане в связи с многочисленными жалобами реализуется пилотный проект, который позволит снизить данную нагрузку.

"В рамках пилотного проекта по объединению функций ККМ с POS-терминалами банками второго уровня сведения о денежных расчетах с POS-терминалов передаются напрямую в информационную систему КГД. При этом лишь предоставляется альтернативный вариант передачи данных, сам институт ОФД не упраздняется, пилотный проект носит добровольный характер. Преимуществом является исключение абонентской платы ОФД и необходимости выдачи второго чека онлайн ККМ", – информировали в КГД.

Также в комитете напомнили о возобновлении розничного налога для налогоплательщиков со среднесписочной численностью работников не выше 200 человек, доходом за календарный год, не превышающим 600 000 МРП, и осуществляющих исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных правительством.

"Отличительной чертой данного режима является то, что налогоплательщик в пределах оборота 600 000 МРП имеет право не вставать на учет по НДС", – сообщили в КГД.

Однако в ведомстве пока не уточнили, ожидаются ли изменения в части применения налогового режима на основе упрощенной декларации.

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