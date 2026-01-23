#Казахстан в сравнении
Общество

Сколько денег перечислят на счета детей из Нацфонда

дети, Нацфонд, дети , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 13:12 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 января 2026 года рассказал о выплатах детям из Нацфонда, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Нацбанка отметил, что данные по выплатам будут опубликованы 1 февраля 2026 года.

"С чем это связано? Опять же, с количеством детей, которые родились, потом, некоторые дети уезжают из страны, выходят из гражданства и так далее. Поэтому с коллегами по правительству подсчитывается это количество – кому эти деньги начислить. Предварительные данные есть, это будет сумма примерно такая же, как в прошлом году, – 100-130 долларов на ребенка", – подчеркнул Тимур Сулейменов.

В целом, по его словам, доход от управления Национальным фондом составил 8,7 млрд долларов. Это 15% годовых в долларах.

"Обе цифры являются рекордными – таких цифр никогда не было в истории управления Национальным фондом. Поэтому они позволили Нацфонду вырасти, несмотря на значительные трансферты изъятия из него", – резюмировал он.

"Нацфонд – детям" – это казахстанский проект, согласно которому половина инвестиционного дохода Национального фонда ежегодно будет распределяться между детьми всех возрастов до 18 лет.

8 января 2026 года в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) озвучили итоги использования средств совершеннолетними казахстанцами на 1 января 2026 года и рассказали, когда поступят деньги на счета за 2025 год.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
