Как изменятся правила электронной торговли через маркетплейсы: поправки в Таможенный кодекс

Новые нормы ускорят и упростят доставку товаров, приобретаемых через маркетплейсы. На рассмотрение в Мажилис внесены поправки в таможенное законодательство, регулирующие электронную торговлю. В том числе это касается физлиц, которые заказывают товар для личного пользования, пишет Zakon.kz.

В Мажилис поступил долгожданный законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О таможенном регулировании в РК». Почему долгожданный? Потому что новеллы касаются многих: ведь, например, розничная торговля через маркетплейсы год от года растет. А есть еще и бизнес.

Но не только поэтому.

Формально поправки направлены на приведение законодательства РК в соответствие международными договорами. А именно, разработаны в целях приведения его в соответствие с Протоколом о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, в части регулирования электронной торговли, совершенного 25 декабря 2023 года в городе Санкт-Петербург.

Но по факту это веление времени. С 2022 года в Казахстане стартовали пилотные проекты в сфере совершения таможенных операций с товарами электронной торговли. Вот наработанную практику и намерены теперь зафиксировать в законодательстве. Между прочим, поправки в Кодекс РК "О таможенном регулировании в РК" были представлены более года назад для общественного обсуждения Министерством национальной экономики.

Документ солидный, и позже, в ходе обсуждения его в парламенте, мы будем комментировать его подробно. Сейчас же резюмируем.

Ответственность за таможенное оформление товаров электронной торговли принимает на себя оператор электронной торговли, то есть почтовая или курьерская компания, доставляющая заказ покупателю. У последнего остается, конечно, право самостоятельно декларировать товары, но в реальности делегирование упростит и ускорит доставку.

Если говорить о правилах, которые интересуют рядовых потребителей, то конкретные цифры для них собраны в документе под названием Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования".

Напомним, что сейчас норма беспошлинного ввоза составляет по весу до 31 кг и по стоимости до 200 евро. Все, что выше этих параметров, подлежит декларированию с уплатой таможенных платежей по ставке 15% от стоимости превышения, но не менее 2 евро за 1 кг веса. С остальными требованиями можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Не следует забывать, что речь идет о товарах для личного пользования, которые не должны использоваться в коммерческой деятельности. Нарушение этого правила повлечет начисление таможенных платежей.



