30 миллионов тенге за сахар заплатили мошеннице жители ВКО

30 млн тенге заплатили за сахар жители ВКО и остались ни с чем. Несколько десятков человек стали жертвами "сахарной аферистки", сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, в Усть-Каменогорске стражи порядка задержали 31-летнюю подозреваемую. На нее заявили в полицию уже 19 жителей области. Они утверждают, что девушка обещала им доставить сахар, однако, получив деньги, пропала. Общий ущерб составляет порядка 30 млн тенге.

"По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, устанавливается ее причастность к аналогичным ранее не раскрытым преступлениям. Суд применил к подозреваемой меру процессуального принуждения в виде домашнего ареста", – уточнили в Департаменте полиции региона.

Ранее сенатор Сакен Арубаев на пленарном заседании палаты 19 сентября 2024 года в своем депутатском запросе затронул проблему недостаточной переработки сахарной свеклы, из-за чего Казахстан зависим от импорта сахара.