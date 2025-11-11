#Народный юрист
Цена редкого зверя – 7 миллионов тенге: в Алматинской области осудили трех браконьеров

джейран, Алматинская область, охота, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 16:25 Фото: pexels
В Алматинской области трое жителей осуждены за незаконную охоту на краснокнижного джейрана. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы региональной прокуратуры.

Так, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области 9 октября 2025 года трое жителей Балхашского района были признаны виновными в незаконной охоте и отстреле джейрана, занесенного в Красную книгу Казахстана.

По приговору суда каждый из подсудимых получил три года ограничения свободы, а также на них наложен штраф в 7 миллионов тенге, который взыскан в доход государства.

Всего с начала 2025 года в области было рассмотрено пять уголовных дел по фактам незаконной охоты. Всего к разным видам наказаний привлечены 10 лиц, а причиненный ущерб государству составил 36 миллионов тенге, который полностью взыскан.

Также специалисты напомнили казахстанцам важную информацию:

"За незаконную охоту на охраняемых животных предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 7 лет лишения свободы (статья 337 УК РК)".

Джейран – это небольшая, стройная антилопа рода газелей, обитающая в пустынях и полупустынях. Джейран находится под угрозой исчезновения из-за браконьерства и потери среды обитания, поэтому он включен в Красную книгу Казахстана и Красный список Международного союза охраны природы (МСОП).

Материал по теме

Изменились правила выдачи путевок на охоту

10 октября мы рассказывали, на каких ценных животных можно охотиться в стране. Обновленный перечень можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
