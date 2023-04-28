Четыре медали завоевали казахстанцы в первый день ЧА по парадзюдо
Об этом глава министерства рассказал в своем Telegram-канале. Масштабный турнир собрал в столице спортсменов из 11 стран континента.
"Это очень важное для отечественного параспорта событие, так как наши дзюдоисты борются не только за медали чемпионата Азии, но и за право выступить на паралимпийских играх в Париже. Я поприветствовал гостей, собравшихся во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова, пожелал удачи спортсменам, а затем принял участие в награждении медалистов".Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов
Также Асхат Оралов вручил почетные звания Заслуженных мастеров спорта РК двум прославленным парадзюдоистам – Акмарал Науатбек и Ергали Шамей.
Стоит отметить, что первый соревновательный день принес нашей команде сразу несколько медалей. В категории J2 награду высшей пробы завоевала Даяна Федосова. В категории J1 чемпионом стал Ергали Шамей, Акмарал Науатбек выиграла серебряную медаль, а Олжас Оразалыулы завоевал бронзу.
Поздравляю всех казахстанцев и самих спортсменов с этими замечательными результатами. Министерство культуры и спорта со своей стороны оказывает всяческую поддержку параспорту и создает для людей с особыми потребностями все условия для занятия физической культурой. Будут проводиться спортивно-массовые мероприятия, предусмотрено щедрое вознаграждение для победителей и призеров международных соревнований, а также их тренеров". Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов
В свою очередь, министр отдельно поблагодарил Международную федерацию спорта незрячих (IBSA) за оказанное Казахстану доверие. Он призвал всех казахстанцев горячо поддержать спортсменов, отстаивающих на татами честь нашей страны.
К слову, чемпионат Азии по парадзюдо продлится до 30 апреля.
Раннее сообщалось, что в Казахстане идет активная работа по развитию шахмат.