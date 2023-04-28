Четыре медали завоевали казахстанцы в первый день ЧА по парадзюдо

Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали завоевали казахстанцы в первый день чемпионата Азии по парадзюдо в Астане. Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов принял участие в церемонии открытия ЧА, сообщает Zakon.kz

Об этом глава министерства рассказал в своем Telegram-канале. Масштабный турнир собрал в столице спортсменов из 11 стран континента.

"Это очень важное для отечественного параспорта событие, так как наши дзюдоисты борются не только за медали чемпионата Азии, но и за право выступить на паралимпийских играх в Париже. Я поприветствовал гостей, собравшихся во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова, пожелал удачи спортсменам, а затем принял участие в награждении медалистов". Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов

Также Асхат Оралов вручил почетные звания Заслуженных мастеров спорта РК двум прославленным парадзюдоистам – Акмарал Науатбек и Ергали Шамей.

Стоит отметить, что первый соревновательный день принес нашей команде сразу несколько медалей. В категории J2 награду высшей пробы завоевала Даяна Федосова. В категории J1 чемпионом стал Ергали Шамей, Акмарал Науатбек выиграла серебряную медаль, а Олжас Оразалыулы завоевал бронзу.

Поздравляю всех казахстанцев и самих спортсменов с этими замечательными результатами. Министерство культуры и спорта со своей стороны оказывает всяческую поддержку параспорту и создает для людей с особыми потребностями все условия для занятия физической культурой. Будут проводиться спортивно-массовые мероприятия, предусмотрено щедрое вознаграждение для победителей и призеров международных соревнований, а также их тренеров". Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов

В свою очередь, министр отдельно поблагодарил Международную федерацию спорта незрячих (IBSA) за оказанное Казахстану доверие. Он призвал всех казахстанцев горячо поддержать спортсменов, отстаивающих на татами честь нашей страны.

К слову, чемпионат Азии по парадзюдо продлится до 30 апреля.

Раннее сообщалось, что в Казахстане идет активная работа по развитию шахмат.