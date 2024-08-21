Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Четыре медали завоевали казахстанские школьники на олимпиаде по информатике

Олимпиада по информатике, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 05:30 Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
Две золотые, серебряную и бронзовую медали завоевали казахстанские школьники на Европейской юношеской олимпиаде по информатике EJOI-2024 в Молдове, сообщает Zakon.kz.

В этом году соревнования объединили около 200 школьников из 50 стран мира. На протяжении двух дней участники ежедневно решали по три задачи. Для каждого набора им отводилось всего по четыре часа. Об этом пишет пресс-служба Министерства просвещения страны.

Молдова, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 05:30

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

В результате, обладателями медалей высшей пробы стали:

  • Мансур Мамадахунов. Он учится в девятом классе Кызылординского областного лицея-интерната "Білім-Инновация" для одаренных детей №9 им. С. Шаухаманова;
  • Жан Анри – ученик девятого класса РФМШ г. Алматы.

В числе других призеров – школьники из Талдыкоргана и Семея.

Олимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 05:30

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

15 августа министр просвещения РК Гани Бейсембаев на августовском форуме рассказал, что изменится для школьников в новом учебном году.

Читайте также

выдача ключей от квартир
В ЗКО еще 50 пострадавших от паводка получили жилье
Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод
В Мангистауской области подрядчик сорвал сроки по строительству газопровода
заслуженный врач
Ушел из жизни заслуженный врач Казахстана и госдеятель Каршыга Кулмуканов
Алия Абди
Министерство просвещения РК Образование Алматы Казахстан Кызылординская область Семей Талдыкорган 2024 год Хорошие новости
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
Счетчик воды, счетчики воды, прибор учета расхода холодной, горячей воды, холодная вода, горячая вода, установка счетчиков воды, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: