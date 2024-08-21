Четыре медали завоевали казахстанские школьники на олимпиаде по информатике

Две золотые, серебряную и бронзовую медали завоевали казахстанские школьники на Европейской юношеской олимпиаде по информатике EJOI-2024 в Молдове, сообщает Zakon.kz.

В этом году соревнования объединили около 200 школьников из 50 стран мира. На протяжении двух дней участники ежедневно решали по три задачи. Для каждого набора им отводилось всего по четыре часа. Об этом пишет пресс-служба Министерства просвещения страны.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

В результате, обладателями медалей высшей пробы стали:

Мансур Мамадахунов. Он учится в девятом классе Кызылординского областного лицея-интерната "Білім-Инновация" для одаренных детей №9 им. С. Шаухаманова;

Жан Анри – ученик девятого класса РФМШ г. Алматы.

В числе других призеров – школьники из Талдыкоргана и Семея.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

15 августа министр просвещения РК Гани Бейсембаев на августовском форуме рассказал, что изменится для школьников в новом учебном году.