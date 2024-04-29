60 фонтанов будут радовать алматинцев этим летом

В Алматы все готово к запуску фонтанов. К началу летнего сезона жителей и гостей южной столицы будут радовать красотой и свежестью 60 фонтанов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата Алматы, 1 мая в городе состоится запуск всех городских фонтанов.

"Всего на балансе города находятся 66 фонтанов, из них шесть на реконструкции (фонтаны "Одуванчик", "Аққу", "Тюльпан", перед Казахским национальным театром драмы им. М. Ауэзова, КазНУ им. аль-Фараби и Государственным музеем РК". Акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

В рамках кампании "Алматы – наш общий дом" проведены подготовительные работы по очистке чаш, дна, стен фонтанов и восстановлению гранитных плит.

"Специалисты окрасили декоративные элементы фонтанов, провели ревизию электрооборудования и насосов, инженерных сетей электроэнергий, холодного водоснабжения и канализации. С поставщиками коммунальных услуг проведена расконсервация систем водоснабжения и электроснабжения. В ходе подготовительных работ были также выявлены аварийные участки, в настоящее время восстановительные работы инженерных сетей водоснабжения и электроснабжения завершаются", – отмечается в сообщении пресс-службы администрации города.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

С 8 апреля по 8 мая проходит кампания "Алматы – наш общий дом", в рамках которой производятся работы по очистке от мусора в городе и на территории гор, рек и озер, массовой посадке деревьев, цветов и кустарников, мойке фасадов зданий, ремонту и покраске малых архитектурных форм, ограждений, детских и спортивных площадок по всему городу и другие.

Фото: акимат Алматы

В пресс-службе акимата добавили, что внести свой вклад в чистоту и благоустройство города может каждый желающий.

"Подробная информация размещена на сайте аlmaty.kz, социальных сетях акимата Алматы. Перейти на веб-сайт также можно по специальному QR-коду на баннерах, постерах и афишах, размещенных по городу. Хештеги для активных участников кампании в социальных сетях: #АлматыНашОбщийДом, #НасМногоГородОдин, #АлматыБіздіңОртақҮйіміз, #БізКөппізҚалажалғыз". Акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Материал по теме Разбудить источник: как в Алматы готовят к запуску фонтаны

Ранее сообщалось, что фонтаны в Алматы и Астане заработают с 1 мая 2024 года.