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Скот погиб при пожаре в двух селах СКО

Скот погиб при пожаре в двух селах СКО Фото: Zakon.kz
Сразу в двух поселках Северо-Казахстанской области случились пожары, в которых погибли домашние животные, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента по ЧС Северо-Казахстанской области, 27 апреля вечером произошло возгорание хозяйственных построек одного из частных домов в селе Байтерек района имени Магжана Жумабаева. От сильного ветра огонь разбушевался и перекинулся на соседние строения, передает Qazaqstan Media.

В пожаре, который охватил все вокруг, полностью сгорели жилой дом, летняя кухня, два гаража, хозяйственные постройки, дровник, баня, легковой автомобиль марки ВАЗ-2106, мотоцикл марки "Урал". В огне погибли домашние животные: свинья и 20 кроликов.

По предварительным данным сотрудников ДЧС, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В селе Сарытомар в тот же день загорелась хозяйственная постройка. От нее пламя перекинулось на жилой дом, который полностью сгорел. В огне погибли и домашние животные: четыре головы КРС, три головы МРС и 25 кур. Пожарным удалось спасти от огня соседний дом.

В Актау скончались двое пострадавших при взрыве газбаллона в Жанаозене. Мужчины 46 и 51 лет, которые были доставлены в тяжелом состоянии в областную больницу в Актау после взрыва в Жанаозене.

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Мария Мельникова
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