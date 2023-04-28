Скончались еще два человека, пострадавшие при взрыве в Жанаозене
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пострадавшие 46- и 51-летние мужчины, которые были доставлены в тяжелом состоянии в областную больницу в Актау после взрыва в Жанаозене, скончались, сообщает Zakon.kz.
По утверждению врачей многопрофильной больницы, пострадавшим была оказана вся необходимая помощь.
"К сожалению, врачам не удалось их спасти, их состояние было крайне тяжелым. Мы выражаем соболезнования родным и близким", – рассказали в пресс-службе областной больницы.
Утром 17 апреля 2023 года во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. От взрывной волны обрушился подъезд на площади 150 кв. м. В результате взрыва погибли четыре человека, пострадали – шестеро. По данным МЧС РК, предварительная причина взрыва – хлопок газовоздушной смеси.
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