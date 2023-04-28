Скончались еще два человека, пострадавшие при взрыве в Жанаозене

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавшие 46- и 51-летние мужчины, которые были доставлены в тяжелом состоянии в областную больницу в Актау после взрыва в Жанаозене, скончались, сообщает Zakon.kz.

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