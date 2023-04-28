Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Скончались еще два человека, пострадавшие при взрыве в Жанаозене

Скончались еще два человека, пострадавшие при взрыве в Жанаозене Фото: пресс-служба МЧС РК
Пострадавшие 46- и 51-летние мужчины, которые были доставлены в тяжелом состоянии в областную больницу в Актау после взрыва в Жанаозене, скончались, сообщает Zakon.kz.

По утверждению врачей многопрофильной больницы, пострадавшим была оказана вся необходимая помощь.

"К сожалению, врачам не удалось их спасти, их состояние было крайне тяжелым. Мы выражаем соболезнования родным и близким", – рассказали в пресс-службе областной больницы.

Утром 17 апреля 2023 года во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. От взрывной волны обрушился подъезд на площади 150 кв. м. В результате взрыва погибли четыре человека, пострадали – шестеро. По данным МЧС РК, предварительная причина взрыва – хлопок газовоздушной смеси.

Читайте также

Двое детей погибли от угарного газа в Костанайской области

Массовая драка произошла в Алматы

На пять суток арестовали сельчанина за нетрезвый вид в общественном месте

Кирилл Александров
Взрыв в Жанаозене Жанаозен
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
Суд оштрафовал пенсионерку за мат
На один город меньше станет в Павлодарской области
На один город меньше станет в Павлодарской области
Новый сквер появится на месте снесенных домов в Алматы
Новый сквер появится на месте снесенных домов в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления