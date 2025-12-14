Крупный пожар произошел на птицефабрике в СКО – видео

Пожар произошел 14 декабря в селе Якорь Северо-Казахстанской области на территории одной из птицефабрик, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, днем произошло возгорание конвейерной ленты, после чего огонь распространился на кровлю здания. К моменту прибытия первых пожарных подразделений кровля горела открытым пламенем.

Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, распространение огня на другие помещения удалось предотвратить.

В результате происшествия пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.

