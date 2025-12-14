#Казахстан в сравнении
Происшествия

Крупный пожар произошел на птицефабрике в СКО – видео

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 23:38 Фото: Zakon.kz
Пожар произошел 14 декабря в селе Якорь Северо-Казахстанской области на территории одной из птицефабрик, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, днем произошло возгорание конвейерной ленты, после чего огонь распространился на кровлю здания. К моменту прибытия первых пожарных подразделений кровля горела открытым пламенем.

Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, распространение огня на другие помещения удалось предотвратить.

В результате происшествия пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.

А ранее трагедия произошла на стройке в Астане. Рабочий разбился насмерть, сорвавшись с высоты.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
