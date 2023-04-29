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Смерть 19-летнего солдата расследует прокуратура Кыргызстана

Смерть 19-летнего солдата расследует прокуратура Кыргызстана Фото: МЧС Кыргызстана
Военная прокуратура Кыргызстана начала расследование смерти 19-летнего солдата, который скончался после трехкилометровой пробежки, сообщает Zakon.kz.

В кыргызстанском Оше скончался 19-летний военнослужащий. По данным издания Turmush, после прохождения срочной службы в армии кыргызстанец решил остаться служить по контракту. Во время подготовки к спартакиаде он пробежал три километра и умер.

Возможной причиной смерти солдата мог стать оторвавшийся тромб. Военная прокуратура проверит случившееся.

10 апреля 2023 года в Военном суде Алматинского гарнизона вынесли приговор Айболату Аманжолову, обвиняемому в убийстве солдата-срочника Алибека Калбая. Аманжолова приговорили к девяти годам лишения свободы.

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