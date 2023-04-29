Смерть 19-летнего солдата расследует прокуратура Кыргызстана

Военная прокуратура Кыргызстана начала расследование смерти 19-летнего солдата, который скончался после трехкилометровой пробежки, сообщает Zakon.kz.

В кыргызстанском Оше скончался 19-летний военнослужащий. По данным издания Turmush, после прохождения срочной службы в армии кыргызстанец решил остаться служить по контракту. Во время подготовки к спартакиаде он пробежал три километра и умер.

Возможной причиной смерти солдата мог стать оторвавшийся тромб. Военная прокуратура проверит случившееся.

10 апреля 2023 года в Военном суде Алматинского гарнизона вынесли приговор Айболату Аманжолову, обвиняемому в убийстве солдата-срочника Алибека Калбая. Аманжолова приговорили к девяти годам лишения свободы.

