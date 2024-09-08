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Законодательство РК

Гибель солдата в Мангистау расследуют по статье об умышленном убийстве

армия, солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 17:41 Фото: pixabay
Главная военная прокуратура РК заявила о возбуждении уголовного дела по факту смерти 19-летнего солдата-срочника на полигоне в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что досудебное расследование по факту умышленного убийства – ч.1 статья 99 УК РК – назначили 7 сентября 2024 года, то есть сразу после ЧП. Делом занимаются специалисты Западного регионального Военно-следственного управления.

"7 сентября 2024 года около 17:10 командир взвода одной из воинских частей МО РК Актау на территории полигона "Оймаша" произвел выстрел из табельного пистолета ПМ в рядового Б., от которого последний скончался", – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС Актау. Проводится необходимый комплекс следственных мероприятий для установления причин и иных обстоятельств преступления.

По делу назначен процессуальный прокурор. Ход расследования взят на особый контроль Главной военной прокуратурой.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что дело о гибели солдата-срочника в Мангистауской области находится на особом контроле у главы ведомства.

8 сентября 2024 года отец погибшего юноши записал видеообращение, в котором потребовал наказать виновных в смерти единственного сына и заявил, что не верит в версию с несчастным случаем.

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