Смерть солдата-срочника в Жамбылской области: сослуживцу вынесли приговор

10 апреля 2023 года в Военном суде Алматинского гарнизона вынесли приговор Айболату Аманжолову, обвиняемому в убийстве солдата-срочника Алибека Калбая, сообщает Zakon.kz.

По данным активистки Бибигуль Рамазан, Айболата Аманжолова приговорили к девяти годам лишения свободы.

При этом родственники Алибека Калбая рассказали телеканалу astanatv.kz, что не верят в вину осужденного. По их словам, настоящие виновные избежали наказания.

22 апреля 2022 года в военном госпитале пос. Гвардейский Жамбылской области скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай. В Минобороны тогда заявили, что ему стало плохо во время построения личного состава – он потерял сознание. После проведенных реанимационных мероприятий вернуть к жизни солдата не получилось. Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что "по официальному заключению правоохранительных органов при осмотре места происшествия, а также при проведении судебно-медицинских экспертиз прижизненных травм и гематом в ходе вскрытия не обнаружено".

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25 апреля Касым-Жомарт Токаев поручил установить истинные причины гибели Алибека Калбая.

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4 мая в Главной военной прокуратуре Казахстана сообщили, что установлен подозреваемый в гибели солдата в Гвардейском гарнизоне Жамбылской области. Им оказался сослуживец, которого задержали после показания свидетеля и результатов судебно-медицинской экспертизы с признаками насильственной смерти.