Подросток забрал отцовскую машину и сбил пешехода в Балхаше

15-летний школьник забрал ключи от отцовской машины и уехал кататься по городу, в одном из районов он сбил пешехода, переходящего дорогу по "зебре", сообщает Zakon.kz.

Авария произошла около полуночи на пересечении улиц Абая и Сатпаева Балхаша, пишет Ekaraganda. По данным издания, 19-летний молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил на автомобиле Volkswagen Passat школьник.

Пострадавшего доставили в местную больницу с переломом ноги. Автомобиль, за рулем которого был 15-летний лихач, отправили на штрафстоянку. Полицейским предстоить выяснить как ребенок оказался за рулем автомобиля в ночное время суток.



"По данному факту назначены экспертизы. По результатам, мы примем соответствующее решение. Отдел полиции Балхаша призывает гостей и жителей города строго соблюдать правила дорожного движения. Призываем водителей не превышать скоростной режим, не проезжать на красный свет и не нарушать другие ПДД. В том числе, мы призываем родителей внимательно следить за своими детьми". Пресс-служба управления полиции Балхаша

В Петропавловске одитель автобуса допустил наезд на 16-летнюю девушку, перебегавшую дорогу на пешеходном переходе. Пострадавшую с различными травмами доставили в одно из медучреждений города. Автобусотправили на специализированную стоянку.