Происшествия

Сразу две машины сбили пешехода в Караганде

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 07:00 Фото: Zakon.kz
Вечером 14 ноября по ул. Ермекова 46-летнего пешехода сбили две машины, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал "Патриот", дорожно-транспортное происшествие произошло напротив супермаркета "Аян". Предположительно пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Сначала он попал под колеса таксиста, который передвигался на автомобиле Skoda. Далее, со слов очевидцев, от полученного удара пешеход отлетел и в этот момент по встречной полосе его повторно переехала уже другая машина.

Очевидцами этого происшествия стали сами горожане. Они и вызвали полицию и медиков.

Ранее в Жамбылской области вынесли приговор в отношении водителя, который лишил жизни двух человек.

Фото Алия Абди
Алия Абди
