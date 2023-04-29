Школьница создала настольную игру по мотивам книги "Путь Абая"

Ученица 11 класса школы Караганды Томирис Бахыт сделала настольную игру-ходилку, основанную на романе "Путь Абая", сообщает Zakon.kz.

Как рассказала сама школьница, идея создать игру по мотивам знаменитого романа Мухтара Ауэзова пришла к ней когда она читала "Путь Абая". Об этом пишет KazInform.

"При чтении первого тома мне были непонятны многие слова и традиции. Когда я спросила своих сверстников, поняла, что у них тоже есть такая проблема. Поэтому для того, чтобы читать произведение с пониманием и увеличить словарный запас, придумала сделать такую игру". Томирис Бахыт

Игра поможет детям лучше понять казахскую литературу и культурные особенности казахского народа. В планах Томирис усовершенствовать "настолку".

"Планируем добавить раздел о героях и родах, описанных в "Путь Абая": карточки с вопросами, определяющими роль героев в произведении и о событиях, в которых они участвовали". Томирис Бахыт

Сейчас игра состоит из 60 карт.

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