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Культура и шоу-бизнес

Польские фанаты Димаша Кудайбергена создали настольную игру о Казахстане

Польша, Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 12:31 Фото: dimashnews
Польский фан-клуб Димаша Кудайбергена отметил Наурыз серией праздничных мероприятий, главным из которых стала презентация уникальной настольной игры "С Димашем по Казахстану", сообщает Zakon.kz.

На официальном сайте певца говорится, что эта стратегическая игра приглашает участников в увлекательное путешествие по Казахстану:

"Игрокам предстоит посещать знаменитые места, узнавать интересные факты о стране и культуре, а главной наградой станет гипотетический концерт в Астане и встреча с Димашем. Игра уже доступна на польском и английском, а вскоре появится на казахском и испанском".

Фото: dimashnews

Ранее популярный во всем мире казахстанский певец Димаш Кудайберген порадовал подписчиков новым постом в Instagram. Артист опубликовал вдохновляющую цитату Марка Твена: "Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем". К посту Димаш добавил видео с одного из своих недавних концертов.

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Андрей Дюсупов
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