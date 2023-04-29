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Жители Астаны жалуются на затопленные нечистотами подвалы

Жители Астаны жалуются на затопленные нечистотами подвалы Фото: Zakon.kz
Астанинцы правого берега заявляют, что несколько лет страдают от переполненных сточными водами подвалов, от которых в квартирах стоит жутких запах, сообщает Zakon.kz.

Колодцы-отстойники у домов многоэтажек переполнены, в подвалах домов стоит вода и нечистоты, в которых роятся комары, а в квартирах жильцов поселился стойкий запах сероводорода, заявляют жители правого берега столицы, передает КТК.

"Запахи в подъезде, в квартире. В подъезд невозможно зайти. Возле дома невозможно стоять. От нашего дома идет к соседнему дому. Соседний дом тоже топится. Там колодец тоже стоит огромный". Галина Шелестюк

Жильцы говорят, что такие проблемы начались еще три года назад, в разгар пандемии 2020 года. В тот период по соседству были заселены несколько многоэтажек и инженерные системы перестали справляться с нагрузкой.

Когда в Астане начались перебои с водой, жители скинулись на дополнительный насос для подкачки давления. Но электронный блок управления нагнетателя из-за сырости регулярно перегорает – и верхние этажи остаются еще и без водоснабжения.

"Вследствие таяния талая вода попадает в канализацию, и канализационный коллектор не справляется. Он, может, был рассчитан на эти пятиэтажки старые, а там новые по госпрограмме построили. Если все трубы герметично соединены, именно с колодца будет выливаться, а не с подвала". Алибек Казез, мастер по обслуживанию канализации

Специалисты по обслуживанию канализационных системы подчеркивают: они не строят новые сооружения, они только мониторят и ремонтируют имеющиеся.

Актюбинцы жалуются, что подвал покрылся глубокими трещинами, а квартиры на верхних этажах заливает даже при небольших осадках. Дома были построены по государственной программе.

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