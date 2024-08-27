Нечистотами затопило подвалы нескольких многоэтажек в Петропавловске

Одну из центральных улиц Петропавловска затопило минувшей ночью. Причиной стал расположенный рядом коллектор. Поток был такой силы, что вода хлынула в подвалы стоящих рядом четырех многоэтажек, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, участок дороги, где уже продолжительное время идет реконструкция канализационного коллектора, вновь напомнил о себе. Из колодца, расположенного вблизи тротуара, хлынул поток воды, который впоследствии затопил подвалы.



"В подъезде воняет. Домой зашла, уже и в доме воняет. 25 июля последний раз было. Мы немного ягод насобирали – все пропало. И мясо. Ни воды, ни света не было почти неделю", – рассказала жительница Петропавловска Бахыт Есимгалиева.

Люди говорят, что подобный потоп у них уже был.

"У нас затапливает подвалы не первый раз. За месяц уже второй раз. Никто не реагирует. Канализация в подвалах уже 85 см, в прошлый раз было до полутора метров. Как жить, я не знаю. Как дождь идет – у нас сердце кровью обливается. Все нечистоты идут к нам. Все проблему знают и никто не решает, даже не реагируют. Аким сказал – пусть телевидение приезжает и вам откачивает. Вот и все. Они откачают воду, а проблему не решают. Сказали, нет денег – и все", – рассказала жительница Петропавловска Валентина Мельникова.

К реконструкции коллектора, который, к слову, эксплуатируется около 60 лет, приступили в апреле этого года. Сразу после того, как на участке произошло обрушение. Чтобы решить проблему, местные власти объявили режим ЧС местного масштаба, выделили деньги и работа началась. Не обошлось и без проблем. Жители соседних домов то и дело стали жаловаться на постоянные подтопления – мол, трубу проложили меньшего диаметра, не работают и ливневки. А минувшая ночь вновь обнажила наболевшие проблемы.

"Сегодня ночью подпор коллектора произошел из-за того, что подбило тряпки, салфетки влажные. Ночью бригады работали, произвели очистку, запуск по новой насосов. На сегодняшний час перекачка работает в полном объеме в штатном режиме. Причина в том, что коллектор встает на подпор из-за того, что в него попадают нерастворяемые продукты жизнедеятельности. Тем более еще обостряется это тем, что такие большие осадки у нас в этом году, летние осадки очень большие. Поэтому дождевая вода попадает в коллектор канализационный. Из-за этого поднимается уровень коллектора. Несколько раз происходило подтопление только из-за этого". Главный инженер ТОО "Кызылжар су" Андрей Фомиченко

Отмечается, что коллектор принимает стоки центральной части города, привокзальной площади, Рабочего поселка и микрорайона Береке. На сегодняшний день уже заменили чуть меньше двух километров трубы. В ближайшее время коммунальные службы пообещали опустошить от воды и подвалы пострадавших многоэтажек.

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