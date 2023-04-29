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Антитеррорестические учения пройдут на столичном вокзале

Антитеррорестические учения пройдут на столичном вокзале Фото: пресс-служба КНБ РК
29 апреля с 11 утра до 16 часов продут плановые антитеррористические учения в условиях железнодорожного вокзала "Нурлы Жол", сообщает Zakon.kz.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе терроризмом.

"Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. Предусмотрены меры ограничения в окружении железнодорожного вокзала.В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов". столичный оперативный штаб по борьбе терроризмом

На полевом учебном центре "Ақтас" в Шымкенте 27 апреля провели республиканское оперативно-тактическое учение "Найза-антитеррор-2023". Оно нацелено на повышение боеготовности силовых структур к реагированию на различные террористические проявления.

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Мария Мельникова
Астана
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