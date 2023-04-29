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Александр Бублик потерпел поражение во втором круге "Мастерса" в Мадриде

Александр Бублик потерпел поражение во втором круге "Мастерса" в Мадриде Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик потерпел поражение во втором круге "Мастерса" в Мадриде во время встречи с датчанином Хольгером Руне, сообщает Zakon.kz.

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Александр Бублик, который занимает 55 место в мировом рейтинге по версии ATP, встретился на корте с седьмой ракеткой мира Хольгером Руне. Игра прошла в рамках второго круга "Мастерса" в Испании, Мадрид, передает Sports.kz.

Первый сет казахстанский теннисист разгомно проиграл со счетом 1:6. Затем ему удалось сравнять счет по партиям, 6:4. В решающем, третьем сете, на тай-брейке сильнее все-таки оказался Руне. Счет составил 7:6 (11:9).

Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не сумела пройти стартовый круг одиночного разряда турнира WTA 1000 в Мадриде, где проиграла россиянке Анне Калинской, которая располагается на 60-й позиции мирового рейтинга.

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Мария Мельникова
Бублик Александр
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