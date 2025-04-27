Александр Бублик обыграл в Мадриде действующего чемпиона "Мастерса" Андрея Рублева

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик обыграл россиянина Андрея Рублева в третьем круге "Мастерса" в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

В третьем круге действующий чемпион соревнований Рублев уступил Бублику со счетом 4:6, 6:0, 4:6.Причем, во второй партии казахстанец не выиграл у россиянина ни одного гейма, но затем победил в решающем сете.

Встреча продлилась 1 час 22 минуты. В ее рамках Рублев 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бублика 10 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Таким образом, казахстанский теннисист вышел в 1/8 финала турнира в столице Испании.

Ранее десятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала уверенную победу на старте турнира категории WTA-1000 в Мадриде.