Казахстан опередил все постсоветские страны по индексу продовольственной безопасности

Казахстан расположился на 32-й строчке в Глобальном рейтинге продовольственной безопасности, впервые опередив все постсоветские страны, сообщает Zakon.kz.

Такие данные озвучил премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата.

В мероприятии приняли участие послы Канады, Великобритании и Европейского союза в Казахстане, представители Американской Торговой палаты, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, руководители центральных госорганов и ряда частных компаний.



Согласно заявлению главы правительства, Казахстан вносит значительный вклад в гарантирование безопасности продовольствия в регионе и во всем мире. Кроме того, республика является одним из десяти крупнейших экспортеров зерновых культур в мире. В прошлом году Казахстан занял 32-е место в глобальном рейтинге продовольственной безопасности, впервые превзойдя все другие постсоветские страны.

Необходимо учитывать, что адаптация к изменению климата является одним из ключевых факторов, обеспечивающих продовольственную безопасность. В связи с этим Смаилов говорит, что Казахстан сосредотачивает свои усилия на этапном переходе к альтернативным источникам энергии и на повышении энергоэффективности.

"Устойчивое управление водными и земельными ресурсами также является критически важным направлением для нас", – сказал премьер.

Премьер-министр добавил, что в этом направлении также реализуются проекты по реконструкции старых оросительных систем, планируется строительство новых ирригационных сооружений.

Также в ходе заседания участники обсудили вопросы развития молочной промышленности и других секторов сельского хозяйства РК, импорта и экспорта продукции, госрегулирования, субсидирования, привлечения инвестиций, деятельности товарных бирж, внедрения инноваций, отраслевого образования и ряд других.

28 апреля Смаилов подписал постановление, согласно которому отсуженные у коррупционеров деньги будут направлять на строительство школ. В частности, планируется строительство 72 учебных заведений.

