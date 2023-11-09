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Как будут обеспечивать продовольственную безопасность Казахстана, рассказал Токаев

Как Казахстан будет обеспечивать продовольственную безопасность Фото: Zakon.kz / Павел Михеев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России рассказал, какие меры принимают для обеспечения продовольственной безопасности страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России обсудили перспективы развития сельского хозяйства.

"Уверен, на сегодняшнем форуме будут выработаны новые согласованные подходы в обеспечении продовольственной безопасности наших стран на принципах равноправия и учета интересов друг друга. В этой связи хотел бы обратить внимание на ряд актуальных, на наш взгляд, вопросов. Первый из них – индустриализация аграрного сектора Казахстана. Мы ставим задачу в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Чтобы выполнить эту задачу, в Казахстане начали реализацию крупных инвестиционных проектов, которые направлены на снижение зависимости от импорта по социально значимым продовольственным товарам.

"В ближайшие годы будет построено 115 молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объем производства молока на 600 тысяч тонн. Мы построим 15 крупных птицефабрик общей мощностью более 120 тысяч тонн мяса в год. В предстоящие пять лет Казахстан планирует реализовать в агросекторе почти 900 инвестпроектов на сумму 2,7 трлн тенге", – отметил глава государства.

9 ноября в Акорде состоялась торжественная церемония встречи Владимира Путина.

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