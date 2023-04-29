На 99,8% увеличился товарооборот между Казахстаном и Арменией

В 2022 году товарооборот между Казахстаном и Арменией реализован на сумму $41,6 млн, что на 99,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($20,8 млн), сообщает Zakon.kz.

Экспорт при этом увеличился с $10,3 млн до $26,9 млн, импорт – с $10,5 млн до $14,7.

Этот и другие вопросы обсудили в Ереване на 9-м заседании Межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В минувшем году произошло увеличение экспорта в Армению сельскохозяйственной и пищевой продукции, электрических аккумуляторов, проката плоского из нелегированной стали плакированного и других. Основу импорта в Казахстан из Армении составляют машины и оборудование, лаки и краски, лекарственные средства и другие товары.

Товарооборот между нашими странами за январь-февраль 2023 года вырос на 81,8% и составил $4,6 млн. Экспорт из Казахстана в Армению увеличился в 2,7 раза и составил $2 млн. Импорт в Казахстан из Армении вырос на 46,2% до $2,6 млн.

В целях расширения двустороннего сотрудничества армянская сторона пригласила заинтересованные казахстанские компании к участию в тендерах, проводимых на территории Армении, а также в проекте создания логистического центра (dry port) в городе Гюмри. Также армянская сторона отметила возможность участия организаций из Казахстана в строительных работах на территории их страны.

Также были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в IT-сфере, в области культурного обмена, туризма, в частности, об увеличении количества прямых рейсов между Арменией и Казахстаном и возможности установления прямого авиасообщения между Астаной и Ереваном.

Товарооборот между Казахстаном и США в прошлом году вырос почти на 40% и составил $3,1 млрд.

