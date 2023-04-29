Женщина из Жамбылской области ищет свою семью
Фото: freepik
Жительница города Мерке Жамбылской области разыскивает своих родных братьев, сестер и маму, сообщает Zakon.kz
Об этом сообщила на своей странице в социальных сетях команда "Волонтеры Алматы "LIDER.KZ"".
Известно, что когда-то Хокима Сирьянова, жила в одном из детских
домов Таджикистана. Отец забирал их с
братом в город Жанатас, а когда мужчины не стало, родственница сдала детей в
другой интернат. Других сведений о родных, женщина к сожалению не знает.
Ранее сообщалось, что полиция Астаны разыскивает пропавшего без вести 21-летнего акмолинца.
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