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Женщина из Жамбылской области ищет свою семью

Женщина из Жамбылской области ищет свою семью Фото: freepik
Жительница города Мерке Жамбылской области разыскивает своих родных братьев, сестер и маму, сообщает Zakon.kz

Об этом сообщила на своей странице в социальных сетях команда "Волонтеры Алматы "LIDER.KZ"".

Известно, что когда-то Хокима Сирьянова, жила в одном из детских домов Таджикистана. Отец забирал их с братом в город Жанатас, а когда мужчины не стало, родственница сдала детей в другой интернат. Других сведений о родных, женщина к сожалению не знает.

Ранее сообщалось, что полиция Астаны разыскивает пропавшего без вести 21-летнего акмолинца.

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Дарига Турысбекова
Жамбылская область Казахстан
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