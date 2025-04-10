В Жамбылской области женщина вернула продавцу поврежденный автомобиль

После покупки автомобиля жительница Жамбылской области повредила автомобиль и поспешила вернуть его бывшему владельцу. Суд защитил права продавца, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Шуском районном суде, женщине пришлось выплатить бывшему владельцу машины установленную судом сумму за повреждения.

Установлено, что между сторонами был заключен договор купли-продажи автомобиля. Согласно договору, ответчик 10 мая 2024 года должна была передать истцу денежные средства в размере 200 тыс. тенге, а 15 сентября 2024 года – оставшуюся сумму в размере 700 тыс. тенге.

"С момента подписания договора истец так и не получил денежные средства за автомобиль. В ответ на требования истца о выплате денег ответчик вернул проданную машину. Но автомобиль был возвращен в поврежденном состоянии со многими неисправностями", – отмечается в материалах дела.

Как уточняется, у автомобиля были зафиксированы серьезные повреждения: оторван глушитель, сломана правая дверь, стартер и противотуманная фара, разбито лобовое стекло, кузов поврежден с трех сторон, а также отсутствовал магнитофон.

После осмотра был установлен ущерб в размере 300 тыс. тенге. Но досудебная претензия истца была проигнорирована ответчиком.

"Суд, исследовав материалы дела, удовлетворил иск и взыскал с ответчика сумму ущерба в размере 300 тыс. тенге, государственную пошлину и представительские расходы". Пресс-служба Шуского районного суда

Решение суда не вступило в законную силу.

В прошлом году женщину оштрафовали за повреждение монитора в аэропорту Алматы. С нее взыскан штраф в размере 20 МРП.