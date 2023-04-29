Генеральная прокуратура изучит законность тендеров "Озенмунайгаза"
Фото: gov.kz
По поручению генпрокурора в Мангистаускую область прибыла рабочая группа, созданная для изучения вопроса соблюдения законности и обеспечения прозрачности при проведении тендеров в АО "Озенмунайгаз", сообщает Zakon.kz.
Как известно, работники подрядных организаций часто поднимают именно этот вопрос и связывают его с ухудшением условий труда и снижением заработной платы.
"Сотрудники надзорного ведомства анализируют финансово-хозяйственную документацию и закупки АО "Озенмунайгаз" на предмет наличия возможных нарушений и коррупционных рисков".Генеральная прокуратура РК
Одновременно проводится анализ социально-экономического развития Жанаозена, и в целом, Мангистауской области.
По данным Генпрокуратуры, анализом охвачены проблемные вопросы в сфере строительства жилищной и инженерной инфраструктуры, развития предпринимательства, культуры, спорта, туризма и агропромышленного комплекса, совершенствования системы здравоохранения и другие важные для региона направления.
В Генеральной прокурате обещали, что результаты проведенной работы будут доведены до общественности.
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