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16-летняя казахстанская пара дзюдоистка Альфия Тлеккабыл стала чемпионкой Азии

16-летняя казахстанская пара дзюдоистка Альфия Тлеккабыл стала чемпионкой Азии Фото: Пресс-служба федерации пара дзюдо
Казахстан завоевал третью золотую медаль на чемпионате Азии по пара дзюдо. Во второй день соревнований победительницей в весовой категории до 57 кг стала казахстанка Альфия Тлеккабыл, сообщает Zakon.kz.

16-летняя Альфия выступила в категории J1, предназначенной для тотально незрячих спортсменов, и одержала победы над Дилорой Дихановой из Казахстана и Хосиотханом Позильжоновым из Узбекистана, что привело ее к чемпионскому титулу в поединках по круговой системе.

Альфия Тлеккабыл, совернования, дзюдо

Фото: Пресс-служба федерации пара дзюдо

Стоит отметить, что это был первый чемпионат Азии для Альфии, которая в этом году присоединилась к национальной сборной Казахстана по пара дзюдо.

Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане проходит чемпионат Азии по пара дзюдо. В первый день соревнований Даяна Федосова (-57кг, J2) и Ергали Шамей (-73кг, J1) стали чемпионами, Акмарал Науатбек (-52кг, J2) завоевала "серебро", а Олжас Оразалы (-73кг, J2) выиграл "бронзу". В официальном чемпионате перед Паралимпийскими играми в Париже соревнуются спортсмены в категории J1 (тотально незрячие) и J2 (спортсмены со слабым зрением).

Континентальное первенство продлится до 30 апреля.

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