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Двое казахстанских пара дзюдоистов боролись за "золото" на ЧА

дзюдо Фото: пресс-служба федерации парадзюдо в РК
Среди слабовидящих (J2) за "золото" чемпионата Азии в Астане в весовой категории 90 кг боролись Жанбота Аманжол и Галымжан Смагулулы, сообщает Zakon.kz.

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В итоге победителем стал Жанбота Аманжол, "серебро" досталось Галымжану Смагулулы.

Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Отабек Ирисбеков (Узбекистан) и Кумар Санил (Индия).

Ранее сообщалось, что казахстанский женский волейбольный коллектив "Алтай" завоевал путевку в полуфинал клубного азиатского первенства-2023, который в эти дни проходит на площадках города Виньхук (Вьетнам).

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