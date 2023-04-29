Двое казахстанских пара дзюдоистов боролись за "золото" на ЧА

Среди слабовидящих (J2) за "золото" чемпионата Азии в Астане в весовой категории 90 кг боролись Жанбота Аманжол и Галымжан Смагулулы, сообщает Zakon.kz.

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В итоге победителем стал Жанбота Аманжол, "серебро" досталось Галымжану Смагулулы.



Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Отабек Ирисбеков (Узбекистан) и Кумар Санил (Индия).

Ранее сообщалось, что казахстанский женский волейбольный коллектив "Алтай" завоевал путевку в полуфинал клубного азиатского первенства-2023, который в эти дни проходит на площадках города Виньхук (Вьетнам).