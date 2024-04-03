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Пара дзюдоист Шукурбеков стал чемпионом Гран-при в Турции

Пара Дзюдо Золото Гран-При , фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 13:13 Фото: Instagram/kaz_para_judo
В Турции на международном турнире Grand Prix-2024 по пара дзюдо в категории J2 отличился казахстанец Жұқамырза Шукурбеков. Он стал победителем в весовой категории свыше 90 кг, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский пара дзюдоист в решающей схватке был неудержим и победил хозяина соревнований Ибрагима Боликбасы. До финала Шукурбеков преодолел сопротивление пара спортсменов из Германии и Узбекистана.


Повторить успех Шукурбекова могла наша Зарина Раифова (70 кг), которая проиграла в поединке за "золото" в категории J2. В итоге она завоевала серебряную награду.

Пара дзюдо Зарина Раифова серебро, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 13:13

Фото: Instagram/kaz_para_judo

Таким образом, после двух дней соревнований на татами в Анталии казахстанские дзюдоисты собрали 4 медали.

"Золото" у Шукурбекова, "серебро" в активе Зарины Раифовой и две "бронзы" завоевали Ергали Шамей и Даяна Федосова.

Казахстанская делегация приехала в Турцию в составе 17-ти пара дзюдоистов: 10 мужчин и 7 женщин.

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