Пара дзюдоист Шукурбеков стал чемпионом Гран-при в Турции

В Турции на международном турнире Grand Prix-2024 по пара дзюдо в категории J2 отличился казахстанец Жұқамырза Шукурбеков. Он стал победителем в весовой категории свыше 90 кг, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский пара дзюдоист в решающей схватке был неудержим и победил хозяина соревнований Ибрагима Боликбасы. До финала Шукурбеков преодолел сопротивление пара спортсменов из Германии и Узбекистана.









Повторить успех Шукурбекова могла наша Зарина Раифова (70 кг), которая проиграла в поединке за "золото" в категории J2. В итоге она завоевала серебряную награду.









Фото: Instagram/kaz_para_judo

Таким образом, после двух дней соревнований на татами в Анталии казахстанские дзюдоисты собрали 4 медали.

"Золото" у Шукурбекова, "серебро" в активе Зарины Раифовой и две "бронзы" завоевали Ергали Шамей и Даяна Федосова.

Казахстанская делегация приехала в Турцию в составе 17-ти пара дзюдоистов: 10 мужчин и 7 женщин.

