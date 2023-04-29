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Казахстанский гвардеец стал чемпионом Азии по дзюдо

золотая медаль Фото: polisia.kz
Военнослужащий столичной воинской части 5573 Национальной гвардии Ержан Еренкайыпов в весовой категории до 60 кг завоевал золотую медаль на Открытом кубке Азии по дзюдо, сообщает Zakon.kz.

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В соревнованиях, которые проходили с 28 по 29 апреля в столице государства Кувейт – Эль-Кувейте, принимали участие свыше 150 спортсменов из 27 стран мира. Сборную Казахстана представляли 15 спортсменов, которые выступали в 8 весовых категориях.

По итогам соревнований сборная Казахстана в общекомандном зачете по золотым медалям уступила лишь сборной Южной Кореи и заняла вторую строчку рейтинга Открытого кубка Азии. В копилке казахстанских спортсменов оказалось 7 медалей: 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых.

"Я очень рад, что, представляя нашу сборную на мировой арене, мне удалось завоевать золотую медаль. В финале я встретился с туркменским дзюдоистом Довраном Язкылычовым. Получился зрелищный поединок. Хотел бы поблагодарить Главнокомандующего Национальной гвардией Еркина Ботаканова за предоставленную возможность выступать за сборную Казахстана на данных соревнованиях, а также своих тренеров", – отметил ефрейтор Ержан Еренкайыпов.

Ранее сообщалось, что 16-летняя казахстанская пара дзюдоистка Альфия Тлеккабыл стала чемпионкой Азии.

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