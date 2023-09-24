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Гвардеец из Актобе стал чемпионом мира по самбо

Казахстанский гвардеец стал чемпионом мира по самбо Фото: sport.kz
Военнослужащий Нацгвардии Еламан Койшыбаев завоевал золотую медаль по спортивному самбо в весе до 88 кг на Кубке мира в Сербии, сообщает Zakon.kz.

23-24 сентября 2023 года в Сербии проходит Кубок мира по спортивному и боевому самбо.

В составе казахстанской сборной принимают участие военнослужащие Национальной гвардии.

Военнослужащий по контракту актюбинской воинской части 6655 мастер спорта международного класса Еламан Койшыбаев стал чемпионом по спортивному самбо в весовой категории до 88 килограмм.

Военнослужащий воинской части 6655 Национальной гвардии Газиз Бейбит стал бронзовым призером по спортивному самбо в весовой категории до 71 кг. 

В соревнованиях принимают участие команды из Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, Швейцарии.

Накануне сообщалось, что на Азиатских играх первую медаль в копилку сборной Казахстана принесла дзюдоистка Абиба Абужакынова – она завоевала "серебро".

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