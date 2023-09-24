Гвардеец из Актобе стал чемпионом мира по самбо
23-24 сентября 2023 года в Сербии проходит Кубок мира по спортивному и боевому самбо.
В составе казахстанской сборной принимают участие военнослужащие Национальной гвардии.
Военнослужащий по контракту актюбинской воинской части 6655 мастер спорта международного класса Еламан Койшыбаев стал чемпионом по спортивному самбо в весовой категории до 88 килограмм.
Военнослужащий воинской части 6655 Национальной гвардии Газиз Бейбит стал бронзовым призером по спортивному самбо в весовой категории до 71 кг.
В соревнованиях принимают участие команды из Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, Швейцарии.
Накануне сообщалось, что на Азиатских играх первую медаль в копилку сборной Казахстана принесла дзюдоистка Абиба Абужакынова – она завоевала "серебро".