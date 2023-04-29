В Атырау на концерте потерялись 172 ребенка

Во время гала-концерта звезд эстрады 28 апреля на мероприятии потерялись 172 ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, на концерт собралось более 16 тыс. человек.

"С 19:00 до 00:00 к полицейским, мобилизованным на площади, поступило 172 заявления о пропаже детей. Из них 125 – дети в возрасте от 14 до 18 лет и 47 детей в возрасте от 1,5 до 14 лет", – говорится в сообщении.

Как уточняется, все дети были найдены и благополучно переданы родителям.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области полицейские нашли подростков, избивших толпой сверстников.