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35 детей потерялись в Караганде во время концерта в честь Дня шахтера

День шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 10:57 Фото: пресс-служба ДП Караганды
В Караганде во время концерта в честь Дня шахтера, который прошел с участием популярных артистов и звезд эстрады, потерялись 35 детей, сообщает Zakon.kz.

В городской полиции отметили, что праздничный концерт состоялся на центральной площади Караганды, где, по подсчетам организаторов, собралось порядка 50 тысяч зрителей.

"На охрану общественного порядка заступили более 500 полицейских. Нужно отметить, что при проведении такого масштабного мероприятия не допущено ни одного правонарушения. 35 детей, потерявшихся во время концерта, вернули родителям", – рассказали в пресс-службе ДП Караганды.

Полицейские отметили, что пока горожане отдыхают, они продолжают работать и охранять их покой.

В Кокшетау сотрудники ДЧС спасли 4-летнего мальчика, который остался дома один и закрылся в квартире. Инцидент произошел 24 августа 2024 года в одной из городских многоэтажек. Для спасения ребенка сотрудникам ДЧС пришлось разворачивать трехколенную лестницу.

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